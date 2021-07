COMMENT SE SOUVENIR DE TOUT POUR (QUASIMENT) TOUJOURS par nicky case · octobre 2018



Dans la mythologie grecque, Mnémosyne, la déesse de la mémoire... ...était la mère des Muses, les déesses de l'Inspiration. musique théatre fanfictions douteuses Du coup, comment vont la Mémoire et l'Inspiration à l'école ? bla bla bla bla bla bla bla bla Mouais. Non seulement les pratiques courantes comme les cours, le bachotage et la relecture sont ennuyeuses, mais en plus la science a montré qu'elles ne marchent pas si bien.* * toutes les sources et liens sont à la fin de cette bande dessinée ! Et si je te disais qu'il y a une manière d'apprendre basée sur des preuves et amusante ? Et si je te disais qu'il y a un jeu de mémoire à base de cartes auquel tu peux jouer, 20 minutes par jour, pour stocker n'importe quoi de ton choix dans ta mémoire à long terme, pour toujours ?* * jusqu'à ta mort Et c'est génial. J'ai commencé à utiliser la Répétition Espacée plus tôt cette année pour apprendre le Français. En deux mois, j'ai appris plus de mots qu'en deux ans de cours de Français au lycée. Depuis, j'ai utilisé la Répétition Espacée pour me souvenir de tout un tas de choses... accords de ukulélé code informatique anniversaires d'amis n'importe quoi d'intéressant que je trouve dans des livres, conférences, articles, etc. ! ... et ce p'tit jeu de mémoire à base de cartes est devenue une partie essentielle de ma vie. En résumé, Répétition Espacée = tests + temps. Tu te testes sur un fait de manière répétée, en espaçant les répétitions sur le temps. (Mais est-ce que ça ne vas pas durer éternellement ? Ah, comme on va le voir plus tard, il y a une astuce...) La Répétition Espacée est gratuite, basée sur des preuves et si simple qu'elle est réalisable avec une boîte à chaussures. nicky tais toi Du coup, c'est quoi l'embrouille ? Pourquoi tout le monde ne fait-il pas déjà de la Répétition Espacée ? Et bien, l'embrouille, c'est que prendre n'importe quelle nouvelle habitude est dur – particulièrement une habitude étrange comme la Répétition Espacée. le prof arrive C'est pourquoi j'ai fait cette bande (mal) dessinée interactive. Dans cette BD sur la Répétition Espacée, je vais te montrer POURQUOI ça fonctionne, COMMENT ça fonctionne... ...et t'aider à commencer à l'utiliser AUJOURD'HUI. Aussi, au long de cette BD, tu peux te tester sur ce que tu as appris, sur des intervalles espacés. En somme: tu utiliseras la Répétition Espacée pour apprendre la Répétition Espacée.



De cette manière: Mais, l'apprentissage par cœur n'est-il pas mauvais ? Ne pouvons-nous pas tout rechercher de nos jours ? Ne devrions-nous pas apprendre la créativité et la pensée critique, plutôt ? Il n'y a pas de "plutôt". les sciences cognitives montrent qu'on a besoin de mémorisation pour la créativité et la pensée critique. (Imagine écrire une dissertation sans connaître aucun mot !) MÉMOIRE art science La répétition Espacée n'est pas une "astuce pour étudier". Ce n'est pas un "life hack". C'est une manière de reprendre le contrôle sur ton esprit. De faire de la mémoire à long terme un choix. De développer un amour à vie pour l'apprentissage... ...de faire naître ta propre Muse intime. Tony Stark haleta alors qu'une main gantée descendait le long de son dos. La pression stable était douce et presque rassurante. Obama gloussa. "Tu veux dire, le– C'est parti.

LA SCIENCE de LA RÉPÉTITION ESPACÉE

En 1885, Hermann Ebbinghaus réalisa un acte de masochisme scientifique. Le psychologue allemand mémorisa des milliers de mots dénués de sens, nota combien il en oubliait avec le temps, et découvrit... LA COURBE DE L'OUBLI Il découvrit que l'on oublie la plupart de ce qu'on apprend dans les premières 24 heures, puis, – en l'absence de pratique et de rappel – les souvenirs restants se déteriorent exponentiellement.* * techniquement, la courbe n'est pas tout à fait

exponentielle, mais bon, suffisamment proche. Les philosophes avaient débattu sur la mémoire depuis des millénaires, mais Ebbinghaus fut le premier à faire de véritables expériences. (qui ont été répliquées) svp... tuez... moi... Pour cette raison, Hermann Ebbinghaus est connu comme le pionnier des sciences de la mémoire. Voici une simulation interactive de la Courbe de l'Oubli. Change le taux de déterioration de mémoire. Qu'arrive-t-il à la courbe ? Comme tu peux le voir, moins il y a de déterioration, plus la courbe est plate – c'est-à-dire, plus le souvenir dure. La vitesse de déterioration du souvenir dépend de la personne et du souvenir... hey ! désolé, c'est quoi ton nom déjà ? haha. c'est susan. Mais en général, le "taux de déterioration" d'un souvenir ralentit à chaque fois que tu t'en rappelles activement. (par rapport à le relire passivement) susan. susan. susan. susan. susan. (cependant, quand tu arrêtes de t'entraîner, il se déteriore toujours.) ok à plus sarah ! susan. ciao sandy ! SUSAN. Voici une seconde fois la simulation, avec une seul session de rappel active.

(ligne grise : ce que la mémoire aurait été sans le rappel)

Change le timing de rappel pour voir comment la courbe évolue : Un unique rappel booste un peu la mémoire... mais à long terme, du fait de la déterioration exponentielle de la mémoire, un unique rappel ne change rien. Y a-t-il une meilleure manière d'apprendre ? Et oui ! L'astuce pour se souvenir... ...c'est de presque oublier. Pour comprendre cela, pense à l'entraînement des muscles. On ne gagne rien avec un poids trop facile... ...ni avec un poids trop dur. C'est pareil pour l'entraînement du cerveau. Tu as besoin d'une difficulté désirable : la zone idéale de pile-assez-dur. confort inconfort trop facile pile bien trop dur De fait : pour mieux se souvenir de quelque chose, tu dois te le rappeler... ...pile quand tu es sur le point de l'oublier. Même simulation qu'avant, mais maintenant elle montre la zone idéale – où on a oublié juste un petit peu. Mets un rappel au milieu de la zone idéale. Que se passe-t-il ? Tu vois ? Si tu te rappelles au bon moment, tu peux un peu ralentir la déterioration ! Maintenant, qu'arrive-t-il avec des rappels multiples ? Disons que tu es paresseu.x.se efficace, donc tu ne fais que 4 sessions de rappel. Question : quelle est la meilleure manière d'espacer les rappels ? susan Devrait-on faire des pauses uniformes ? Des pauses de longueur croissante ? Des pauses de longueur décroissante ? Ou rendre ça imprévisible, pour rester en alerte ? = rappel temps pauses uniformes : pauses croissantes : pauses décroissantes : pauses aléatoires : Essaie de deviner, puis, quand tu est prêt.e, retourne la carte ↓ Ce qui est très contre-intuitif ! Tu peux te prouver que c'est vrai en jouant avec la simulation ci-dessous. Mets tous les rappels au milieu de la zone idéale . Quel espacement obtient-on ? (Pour montrer que ce n'est pas un hasard, voici une simulation où l'on peut changer la déterioration initiale de la mémoire et la zone idéale. Note que, dans tous les cas sauf extrêmes, le meilleur planning est toujours "pauses croissantes" !) Pourquoi est-ce que les pauses doivent augmenter ? Parce qu'à chaque fois que tu te rappelles dans la zone idéale de l'oubli, la déterioration de la mémoire ralentit... c'est SUSAN! –oh put ...ce qui veut dire que ça prendra plus de temps pour atteindre la zone idéale ensuite ! Mais tu sais ce qui est mieux ? Ça veut aussi dire que si tu prévois tes rappels juste bien... ...tu peux facilement garder n'importe quelle quantité de choses dans ta mémoire à long terme, POUR TOUJOURS. En parlant de rappels actifs pour pouvoir apprendre, faisons quelques rappels actifs sur ce que l'on vient d'apprendre : Bon, c'est cool, mais vraiment trouver un bon planning de Répétition Espacée doit être dur,

non ? Au contraire* ! C'est en fait si simple que tu peux même créer ton propre planificateur automatique... * en français dans le texte ...en utilisant une boîte à chaussures.

L'ART de LA RÉPÉTITION ESPACÉE

On n'est pas obligé d'utiliser une boîte à chaussures pour la Répétition Espacée, mais c'est plus drôle si on le fait ! et voici mon tuteur, qui n'a jamais besoin de manger ??? ce sont des SANS-DALLE je ne te connais plus (Plus tard, on verra des applis de Répétition Espacée, comme Anki ou Tinycards) Ce système est appelé La Boîte de Leitner. C'est comme un jeu de carte à jouer contre soi-même ! D'abord, divise ta boîte en sept "Niveaux". (Il peut y en avoir plus ou moins si tu veux !) Toutes les nouvelles cartes commencent au Niveau 1. (Si tu débutes avec la Répétition Espacée, je recommande de commencer avec 5 nouvelles cartes par jour.) En révisant une carte, et que tu as bon, elle monte d'un Niveau. (Si tu es au Niveau final, bravo ! La carte d'en va. Elle nous quitte pour le paradis des cartes.) Mais si tu révises une carte, et que tu te trompes... elle doit retourner juuuusqu'au Niveau 1. (Si tu es déjà au Niveau 1, bonne nouvelle : tu peux continuer à te tester jusqu'à avoir bon, puis la monter au Niveau 2) Mais quand révise-ton les cartes ? C'est l'astuce. Dans le Système Leitner, on révise le Niveau 1 chaque jour, le Niveau 2 tous les deux jours, le Niveau 3 tous les QUATRE jours, le Niveau 4 tous les HUIT jours, etc... Le motif est : on double la taille des pauses (nombre de jours entre les révisions) pour chaque Niveau ! Voici à quoi ressemble le calendrier perpetuel de 64 jours : (Note : la raison pour laquelle on révise le Niveau 1 à la fin est pour voir les nouvelles cartes et les cartes où l'on a eu faux au Niveaux supérieurs.) (À la fin d'une partie quotidienne de Répétition Espacée, ne laisse aucune carte au Niveau 1. Teste-toi jusqu'à ce que tu aies tout bon, et déplace-les au Niveau 2 !) (Note #2 : Les applis de Répétition Espacée comme Anki utilisent un algorithme plus sophistiqué...) (...mais au fond, elles marchent sur le même principe que la Boite de Leitner) (Note #3 : Oh, et avec quelques fiches quadrillées et du scotch, tu peux faire ton propre calendrier perpétuel pliable !) (à la fin, je mettrai un lien vers un tutoriel vidéo pour fabriquer une Boîte de Leitner) Maintenant, voyons le jeu en action ! Voici une simulation pas à pas de la boîte de Leitner : (on verra une simulation mois par mois plus tard) Chaque révision quotidienne prend 20 à 30 minutes. Plutôt que de regarder un épisode de série, tu pourrais jouer au jeu de cartes – et te souvenir de tout ce que tu veux pour la vie. Cela dit, les habitudes ont la vie dure. Si tu es trop ambitieux, tu n'y arriveras pas. Mais si tu y vas petit à petit, tu peux accroître tes capacités de plus en plus ! C'est pourquoi je recommande de commencer avec 5 nouvelles cartes par jour. Une fois que tu auras pris tes aises, tu pourras faire 10 nouvelles cartes par jour. Puis 15. Puis 20, 25, 30. Et à 30 nouvelles cartes par jour, tu peux apprendre plus de 10 000 nouveaux faits/mots/etc par an. na na na na na na na na na katamari damacy Maintenant, voici la simulation mois par mois. Utilise ça pour prévoir tout ce que tu peux apprendre avec la Répétition Espacée ! C'est tout. C'est comme ça que tu peux faire de la mémoire à long terme un choix. Rélfléchis-y. Prends une pause, et rappelle-toi ce que nous venons d'apprendre : La Répétition Espacée semble presque trop belle pour être vraie.

Et elle l'est... SI tu tombes dans certains pièges très communs. La Mémoire n'est pas une bibliothèque dans laquelle tu collectionnes des tomes gigantesques pour impressionner les autres. un tas de merde que tu ne liras jamais Tout ça pour dire que la Répétition Espacée échouera si tes cartes semblent gonflées, déconnectées ou dénuées de sens. La mémoire est plutôt comme un puzzle : pleine de petits morceaux interconnectés. (C'est aussi comme ça que les neurones fonctionnent : plein de petites choses interconnectées) Ce n'est pas la collection qui compte, c'est la connexion. Du coup, pour tirer le maximum de la Répétition Espacée, tu dois faire des cartes... PETITES CONNECTÉES et SIGNIFICATIVES Voyons comment. PETITES Cette carte est nulle. Elle est trop grosse. Trop d'informations. Découpons là en des plus petits morceaux connectés ! En règle générale, chaque carte devrait avoir une et une seule idée. Comme ceci : Les faits se connectent aux faits. Mais il y a d'autres façons, plus amusantes, pour avoir des cartes... CONNECTÉES Cette carte est... correcte. C'est un mot anglais sur la face, un mont français sur le dos. C'est le standard pour la plupart des cartes pour apprendre une langue : Mais tu sais ce qui pourrait la faire mieux tenir en mémoire ? Si tu la connectes à des images, des sons, du contexte et/ou des détails personnels ! Comme ceci : La face a désormais un dessin de chat (image) avec une phrase française à trous (contexte : grammaire) en rapport avec mon chat d'enfance, Stripes. (personnel) Le dos a maintenant le symbole du genre du nom (image), sa prononciation (son*), et un avertissement sur la version féminine du nom. (contexte : argot) * Évidemment, les cartes en papier ne peuvent pas jouer de sons. Mais les applics comme Anki et Tinycards peuvent ! Mais la connexion la plus importante de toutes est la connection de ce que tu apprends avec quelque chose de... SIGNIFICATIF Voici comment j'ai le mieux appris personnellement : D'abord, j'essaie (j'insiste sur le "essaie") de faire quelque chose. faire de ukulélé lire des bd en français faire un jeu web Inévitablement, je coince à un moment. C'est là que je vais chercher ce dont j'ai besoin et apprendre quelque chose. comment jouer l'accord Fa# ? que signifie "attraper" ? pourquoi javascript pue autant la mer– Et ainsi de suite. C'est, je pense, la meilleure manière de se garder motivé en apprenant : En s'assurant que ce que l'on appprend va nous servir à faire quelque chose qui nous importe. En parlant d'apprendre, entraînons-nous à nous rappeler ce que nous avons appris : (ce sera l'avant-dernière fois !) Le consensus dans la communauté de la Répétition Espacée est qu'après un moment, on doit faire ses propres cartes. De cette manière, tu peux connecter les faits à ce que tu sais, ce que tu aimes. C'est pourquoi dans la partie finale de cette BD interactive, tu vas faire tes propres cartes ! Et ces cartes seront à propos de... TOI.

COMMENCE AUJOURD'HUI !

Pour t'aider à commencer la Répétition Espacée aujourd'hui, tu as besoin de répondre à quatre questions : QUOI ? POURQUOI ? COMMENT ? QUAND ? Tu répondras à ces questions en faisant des cartes ! Voici la face de notre première carte, notre première question : Par exemple, tu pourrais utiliser la Répétition Espacée pour t'aider à apprendre... une nouvelle langue un nouvel instrument la programmation informatique des détails de la vie d'amis tout ce que tout trouves d'intéressant partout ! tous les pokémons Maintenant, écris ta réponse sur le dos : (note : tu pourras remonter ici et changer ta réponse plus tard) Cependant, rappelle-toi que pour que la Répétition Espacée fonctionne, tu as besoin de la connecter à quelque chose qui t'importe. Du coup, notre prochaine question est : Ça peut sembler trop philisophique, donc voici quelques exemples concrets d'un pourquoi derrière un quoi : QUOI : une nouvelle langue

POURQUOI : pour parler à des amis, de la famille, des amants dans leur langue natale QUOI : la programmation informatique

POURQUOI : pour avoir un salaire pour pouvoir manger QUOI : n'importe quoi d'intéressant !

POURQUOI : tout simplement par curiosité ! Donc... quel est ton "pourquoi" ? Tu as désormais ton quoi et ton pourquoi... mais il nous manque le comment ! C'est-à-dire, quel outil ou appli veux-tu utiliser ? Notre prochaine carte demande : J'utilise actuellement La Boîte de Leitner, mais mes amis utilisent Anki, et pendant un moment j'ai utilisé TinyCards. (les liens s'ouvrent dans de nouveaux onglets) Voici une comparaison entre les trois : La Boîte de Leitner

Avantages : artisanal, facile d'utilisation

Inconvénients : pas aussi portable qu'une appli Anki (appli)

Avantages : grande communauté, open source, beaucoup de fonctions puissantes

Inconvénients : plutôt moche TinyCards (appli)

Avantages : beau design, facile d'utilisation

Inconvénients : maxi 150 cartes par deck, ne te laisse pas décider si tu as eu bon (Tu veux autre chose ? Voici quelques autres outils : SuperMemo, NimbleNotes, Mnemosyne) * anti-avertissement: je ne suis affilié à aucun d'eux. je les trouve juste cools et utiles ! Ce sera quoi alors ? Plus qu'une carte ! Maintenant, faire de la Répétition Espacée est plutôt facile... par contre, en faire une habitude quotidienne est difficile. Pourquoi ? Parce qu'il est dur de mettre en route n'importe quelle nouvelle habitude. Difficile, mais simple. La science des habitudes montre que si tu fais la même chose dans les mêmes conditions encore et encore... bonne journée ! merci, vous aussi ! bonnes vacances ! merci, vous aussi ! voici la monnaie ! merci, vous aussi ! ...ça deviendra une habitude, pour le meilleur ou pour le pire. Donc, pour l'habitude de la Répétition Espacée, notre question est : Par exemple, tu pourrais jouer au jeu de la Répétition Espacée... au réveil dans les transports avant de dormir Quand tu le fais n'a pas vraiment d'importance, tant que tu le fais quotidiennement et régulièrement (plus ou moins - tu peux sauter un jour de temps en temps). (Astuce : dès que j'essaye de me créer une nouvelle habitude, je dessine un cercle sur un calendrier pour chaque jour où j'y arrive) (C'est un jeu avec moi-même ! Le but est d'essayer de ne pas briser la chaîne, pour en faire une la plus longue possible.) Maintenant, remplissons notre carte finale : Et voilà*, voici tes quatre cartes, toutes à propos de toi ! * en français dans le texte



Mais comme je l'ai dit, je veux t'aider à prendre le contrôle de ta mémoire aujourd'hui. Pas "un jour", pas "demain", AUJOURD'HUI. donc pour t'aider téléchargeons quelques GOODIES SYMPA EN PREMIER : pour te rappeler de jouer au jeu de la Répétition Espacée tous les jours !

(clique pour télécharger ↓) EN DEUXIÈME : Et finalement, EN TROISÈME : un .zip de toutes les cartes avec lesquelles tu t'es entraîné dans cette BD interactive ! (Elles peuvent être les cartes de tes premiers jours de Répétition Espacée, pour t'aider à commencer ! Et en plus, tu te souviendras de tout ce que tu as appris ici aujourd'hui, pour quasi-toujours) Ce qui me rappelle... un dernier adieu, en souvenir du vieux temps, le chant du cygne final ! ...révisons toutes

nos cartes ! Sniff... C'est toujours si dur de dire adieu... HONK Le temps qu'on a passé ensemble me manquera... ...mais j'espère que nous perdurerons dans nos souvenirs respectifs ! Si tu es étudiant, j'espère que la Répétition Espacée t'aidera à être plus confiant, et à t'approprier l'apprentissage. Si tu es un professeur, S'il te plaît, s'il te plaît parles le plus tôt possible de la Répétition Espacée (et des autres habitudes d'apprentissages basées sur les preuves) à tes étudiants. Mais que tu sois à l'école ou non, j'espère que la Répétition Espacée t'aidera à développer ta mémoire, ton esprit, ta Muse... "non ! cria la mitochondrie, alors qu'elle glissa le long de la gorge chaude et humide de la cellule. "je ne– ...et à apprendre l'une des plus belles choses de la vie : l'amour d'apprendre. (Tu veux apprendre/jouer plus ? Le) (Want to learn/play more? Approfondissements et crédits plus bas !)

↓ ↓ ↓ ↓ ↓